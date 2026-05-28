Entra in un negozio e ruba 160 prese di corrente: l’assurdo bottino di un ladro a Torre Annunziata

Nella cittadina all’ombra del Vesuvio la Polizia di Stato ha arrestato per furto un uomo di 32 anni, che si era impossessato di 160 prese di corrente.

Davvero singolare il furto avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 maggio, in un negozio di Torre Annunziata, cittadina in provincia di Napoli, alle falde del Vesuvio: un ladro è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver rubato 160 prese di corrente. Nella fattispecie, i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati contattati dalla Sala Operativa, alla quale era stato segnalato un furto all'interno di un esercizio commerciale della città oplontina.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che, poco prima del loro arrivo, l'addetto alla sicurezza del negozio aveva scoperto e immobilizzato un ladro, che aveva oltrepassato le casse dell'esercizio commerciale facendo scattare l'allarme sonoro delle barriere antitaccheggio.

Pertanto, gli agenti hanno proceduto a controllare il soggetto, trovandolo in possesso, come detto, delle 160 prese di corrente nonché di 4 interruttori universali, rubati poco prima nel medesimo negozio. Così, al termine delle formalità di rito, il ladro – un uomo di 32 anni – è stato tratto in arresto dagli agenti per furto, mentre il bottino è stato restituito al legittimo proprietario.