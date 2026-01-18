Furti nelle case, Salvatore Autiero arrestato in aeroporto a Napoli: era sfuggito al blitz con 38 arresti

Salvatore Autiero, 44 anni, era latitante da alcuni giorni: è stato rintracciato all’aeroporto di Capodichino, di ritorno dall’Albania. L’uomo era sfuggito al blitz che, qualche giorno fa, ha portato allo smantellamento di 7 bande criminali, dedite ai furti nelle case.

L’aeroporto di Napoli Capodichino

È finita la latitanza di Salvatore Autiero, 44 anni: l'uomo è stato arrestato nella giornata di ieri, sabato 17 gennaio, all'aeroporto napoletano di Capodichino, dove era appena arrivato con un volo proveniente da Tirana, in Albania. Autiero era latitante dallo scorso 13 gennaio, ovvero da quando un blitz dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, ha portato all'arresto di 38 persone, ritenute affiliate e sette bande criminali diverse, ma connesse tra di loro, dedite principalmente alla commissione di furti in abitazione in tutta la Campania, ma non solo. Arrestato nello scalo aereo napoletano, Autiero è stato portato in carcere.

Nel mirino dei ladri anche le ville dei vip

L'attività investigativa dei carabinieri che ha portato all'arresto delle 38 persone (39, ora che in manette è finito anche Autiero), si è protratta dal giugno del 2023 all'ottobre del 2024 e ha permesso di ricostruire 150 episodi delittuosi: non soltanto furti in abitazioni commessi o tentati, ma anche ricettazioni e truffe commesse in danno soprattutto a persone anziane con la cosiddetta "tecnica dello specchietto". Non solo: le indagini hanno rivelato anche che una delle sette bande sgominate aveva messo nel mirino ville lussuose nel Basso Lazio, appartenenti a persone di spicco come il governatore della Banda d'Italia o la famiglia Fendi.