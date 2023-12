Furgone sfonda il guardrail e precipita dall’Asse Mediano: autista in ospedale Incidente sull’Asse Mediano, tra l’uscita di Afragola e Grumo Nevano. Sul posto polizia, vigili del fuoco e 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale questa mattina sull'Asse Mediano di Napoli. Un furgone ha perso il controllo, per motivi ancora da chiarire, e si è scontrato contro il guardrail, precipitando nel vuoto. L'incidente è avvenuto tra l'uscita di Afragola e Grumo Nevano, prima dell'uscita di Grumo Nevano in direzione di Melito di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato ed è intervenuta la squadra 12/B del distaccamento dei Vigili del fuoco di Afragola, oltre al personale medico sanitario con l'ambulanza del 118.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era alla guida da solo, quando il furgone è uscito fuori strada. Non è chiaro se siano state coinvolte altre vetture. L'autista è stato subito soccorso e trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 11,00 di questa mattina, lunedì 18 dicembre 2023.