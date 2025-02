Furgone senza controllo si schianta sulla fermata del bus: incidente in via Marina a Napoli Incidente stradale in via Alessandro Volta. Un furgone senza controllo si è schiantato sulla pensilina del bus. Indaga la Polizia Locale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Furgone perde il controllo in via Marina, abbatte un palo e finisce la sua corsa schiantandosi contro una fermata del bus. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, domenica 2 febbraio 2025, nella zona di via Alessandro Volta. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone stava percorrendo via Marina, quando, improvvisamente, per motivi ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere prima contro il cordolo spartitraffico, poi contro un palo della segnaletica stradale, completamente divelto, e infine contro una pensilina dei pullman e dei tram Anm.

Per fortuna, sembra che nessuno si sia fatto male. A segnalare l'accaduto è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), da anni impegnato in campagne per la sicurezza stradale, che ha pubblicato anche un video dell'incidente stradale, ripreso dai cittadini. "In via Alessandro Volta – dice Borrelli – questa mattina l’autista di un furgone ha perso il controllo, per cause ancora da verificare, schiantandosi contro una pensilina della sosta autobus. Non risultano feriti nell’impatto".

Borrelli (Avs): "Violento incidente in via Marina"

Borrelli è intervenuto con un comunicato in merito a questo incidente e ad un altro avvenuto agli chalet di Mergellina nella notte, nel quale un ragazzo di 17 anni è stato investito da un'auto ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli.

Borrelli, che parla in generale, senza entrare nello specifico dei due sinistri odierni, punta il dito sulla necessità di aumentare la sicurezza stradale:

“Irresponsabilità, stato di alterazione da alcolici o droghe, alta velocità, distrazione, continuano a mietere vittime e a causare drammi della strada nella nostra città. Una deriva che rischia di proseguire anche in questo 2025 se non si attivano subito misure di prevenzione adeguate e controlli serrati da parte delle forze dell’ordine, per arginare i criminali della strada. Ma serve anche responsabilizzare i genitori, come nel caso dell’investimento avvenuto a viale Dohrn. Chi ha messo nelle mani di un neo patentato un’auto di grossa cilindrata? Chi risponderà dei danni provocati al 17enne travolto? Chi pagherà per i danni prodotti dal conducente del furgone in via Volta, che solo per un caso non ha provocato una strage? Mi auguro che vengano chiarite al più presto le dinamiche dei due incidenti e che i responsabili vengano puniti come meritano”.