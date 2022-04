Furgoncino in fiamme a Posillipo: traffico in tilt verso Bagnoli Traffico in tilt a Coroglio, tra Posillipo e Bagnoli, per consentire l’intervento dei vigili del fuoco: un furgoncino è stato avvolto dalle fiamme per cause ancora in corso di accertamento.

A cura di Valerio Papadia

Traffico in tilt a Posillipo, quartiere collinare di Napoli, a causa di un incendio che ha interessato un furgoncino. L'accaduto intorno alle 10.30 di oggi in Discesa Coroglio, la strada che collega Posillipo a Bagnoli e alla periferia occidentale della città: davanti al supermercato Decò che sorge sulla via, un furgoncino è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno estinto il rogo, le cui cause, come detto, sono ancora in corso di accertamento. L'incendio del furgoncino e il conseguente intervento dei pompieri ha inevitabilmente causato rallentamenti al traffico automobilistico in Discesa Coroglio e nelle strade limitrofe.

Traffico rallentato, ieri, anche sull'Autostrada A1, a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, a causa di un incidente stradale: un'automobile, un'Alfa Romeo Giulietta, si è scontrata con una volante della Polizia Stradale. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, la Giulietta, per evitare il traffico, avrebbe percorso la corsia d'emergenza, scontrandosi con la volante della Stradale che si trovava lì per effettuare i rilievi di un precedente incidente. Un poliziotto è stato investito ed è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave; anche il conducente dell'Alfa Romeo è rimasto lievemente ferito e sarà sottoposto a tutti gli accertamenti necessari per determinare l'eventuale presenza di alcol o droga nel sangue.