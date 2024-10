video suggerito

Fuorigrotta, addio pini, arrivano le palme in viale Augusto: partita la piantumazione Partita la piantumazione delle palme a viale Augusto: i lavori dureranno 3 mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al via da oggi la piantumazione di viale Augusto a Fuorigrotta. Al posto dei pini saranno piantate 157 nuove palme Washingtonia robusta e 147 palme Chamaerops humilis lungo. Ad annunciare l'avvio dei lavori è l'assessore al Verde, Vincenzo Santagada. Enza Amato, presidente del consiglio comunale di Napoli, ha commentato: "Dopo la consegna del cantiere alla ditta che si occuperà della piantumazione, finalmente si inizia. I lavori stradali riprenderanno dopo la realizzazione dell’impianto di irrigazione da parte di Abc. Contiamo di terminare i lavori entro fine 2024".

L'intervento costerà circa 2,6 milioni di euro. Viale Augusto è una strada molto frequentata anche per la vicinanza dei poli attrattivi dello Stadio Diego Armando Maradona e della Mostra d'Oltremare, oltre alla presenza della sede dell'Università Federico II. Da anni il viale si trovava in strado di degrado, con le aiuole centrali abbandonate all'incuria e l'erba alta. In alcuni casi gli alberi erano stati abbattuti e non ripiantati. Il tutto dava una sensazione a chi passava di estrema trascuratezza.

Santagada: "Al via la riqualificazione del viale Augusto"

Si provvederà, per la fascia centrale del viale, alla messa a dimora di un doppio filare di Washingtonia robusta con una distanza, compatibilmente con i soggetti arborei preesistenti e con la conformazione delle aiuole, di 6 m lungo il filare e di 6 m tra i filari, per un totale di 157 nuove piante. Nelle aiuole poste sui marciapiedi laterali, si metteranno a dimora piante di Chamaerops humilis, ad integrazione di quelle già presenti, per un totale di 147 nuove piante. I lavori proseguiranno per i prossimi 90 giorni.

L'Assessore al Verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada ha commentato:

"Da oggi è cominciata la piantumazione di palme Washingtonia robusta e Chamaerops humilis lungo viale Augusto. La piantumazione si colloca nell’ambito degli interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli finanziati dalla Città Metropolitana e sarà eseguito in conformità al progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione degli assi urbani di accesso alla mostra d’Oltremare per quanto riguarda il Lotto relativo, appunto, a Viale Augusto”.