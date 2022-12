A Fuorigrotta si rifà viale Augusto, piantate 350 palme nuove: lavori per 10 mesi Saranno rifatti nastro stradale e aiuole. Piantumate 62 palme americane di grandi dimensioni Washingtonia e 276 palme nane.

A cura di Pierluigi Frattasi

Addio degrado in viale Augusto a Fuorigrotta, parte il progetto di recupero del Comune di Napoli. Saranno rimesse a verde tutte le aiuole e piantate circa 350 palme nuove, tra quelle grandi e le nane. I lavori partiranno nel 2023, dopo le feste di Natale, e dureranno 10 mesi, 300 giorni per la precisione. È stato firmato il contratto di appalto dei lavori di riqualificazione di viale Augusto a Fuorigrotta.

Rifatti strada e aiuole

Gli interventi previsti riguardano la riqualificazione completa del nastro stradale oltre alla sistemazione delle aiuole. Sarà creato un nuovo manto erboso e piantumate 62 palme americane di grandi dimensioni (Washingtonia) e 276 specie di palme nane (Chamaerops humilis). Previsto anche il recupero dei marciapiedi con la pavimentazione in cubetti di porfido.

“Questo intervento – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Edoardo Cosenza – era atteso da tempo dai cittadini visto il degrado in cui versa quest’importante arteria. I lavori di viale Augusto rientrano in una più ampia azione di riqualificazione di alcuni assi viari dell'area occidentale come via Cinthia”.

L'intervento costerà circa 2,6 milioni di euro. La strada è molto frequentata anche per la vicinanza dei poli attrattivi dello Stadio Diego Armando Maradona e della Mostra d'Oltremare, oltre alla presenza della sede dell'Università Federico II. Da anni il viale si trovava in strado di degrado, con le aiuole centrali abbandonate all'incuria e l'erba alta. In alcuni casi gli alberi erano stati abbattuti e non ripiantati. Il tutto dava una sensazione a chi passava di estrema trascuratezza. Il Comune di Napoli sta intervenendo in tutta la città per migliorare il decoro delle aree verdi.