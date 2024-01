Fuorigrotta, cornicione crolla dal nono piano e sfonda un’auto: strada chiusa al Parco San Paolo Sul posto la Protezione Civile. Chiusa una strada all’interno del parco San Paolo di Fuorigrotta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Crolla un pezzo di cornicione dal nono piano di un palazzo a Fuorigrotta e sfonda un'auto parcheggiata di sotto. È accaduto questa mattina, domenica 21 gennaio 2024, a quanto apprende Fanpage.it. L'episodio è avvenuto all'interno del Parco San Paolo, nel quartiere occidentale di Napoli. Sul posto sono subito arrivati i tecnici della protezione civile comunale che hanno messo in sicurezza l'area. Una strada del Parco San Paolo è stata provvisoriamente chiusa per motivi di sicurezza fino al termine delle operazioni.

Maltempo e danni in Campania

Il distacco è avvenuto probabilmente a causa del forte maltempo che si è abbattuto nel weekend sulla Campania, in particolare nella giornata di sabato 20 gennaio, con forti raffiche di vento. In diverse zone della città si sono registrati distacchi di calcinacci. Al Nuovo Policlinico una maxi tabellone pubblicitario è stato sradicato dal vento minacciando di abbattersi in strada, sulla trafficata via Tommaso De Amicis. Ad Agnano, un altro cartellone pubblicitario di 6 metri per 4 si è abbattuto sulla strada. Anche in questi due casi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, la Protezione Civile e i vigili del fuoco di Napoli.

Sempre a causa del maltempo, treni sospesi da un giorno tra Nocera Inferiore e Salerno, sulla Linea Storica via Cava de' Tirreni, a causa di una frana e di un palazzo pericolante che minaccia i binari. Disagi che proseguono ormai da ieri mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per cercare di mettere in sicurezza l'area. Ieri era in vigore un avviso di allerta meteo gialla per temporali e per neve fino alle ore 22,00.