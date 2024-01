Al Nuovo Policlinico e ad Agnano maxi tabelloni volano in strada per il vento: danni per maltempo a Napoli Intervento dei vigili del fuoco e della Polizia Locale in via Tommaso De Amicis, traffico in tilt al Rione Alto. Un altro cartellone crolla in strada ad Agnano. Danni per maltempo in Campania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Napoli nella morsa del gelo e del vento. Da ieri mattina il capoluogo partenopeo è flagellato da violenti raffiche che hanno provocato anche danni in città, con alberi caduti e calcinacci staccati. Un maxi-tabellone pubblicitario, di quelli 6 metri per 4, in via Tommaso De Amicis, nei pressi dell'ingresso Policlinico Federico II di Napoli, ieri mattina, a quanto apprende Fanpage.it, è stato sradicato dal vento, minacciando di abbattersi sulla trafficata strada che porta da un lato al Rione Alto e dall'altro verso via Nuova Toscanella e la Perimetrale di Melito. È stata chiusa la strada in direzione del Rione Alto, con l'istituzione del senso alternato e le auto incolonnate per quasi un chilometro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza l'area e regolato la circolazione veicolare.

Un altro tabellone pubblicitario gigante si è abbattuto in strada, invece, questa mattina, domenica 21 gennaio 2024, nella zona di Agnano. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e personale della Protezione Civile del Comune di Napoli.

Foto Fanpage.it

Danni e disagi in tutta la Campania

Ma il maltempo ha coinvolto tutta la Campania, con nevicate, pioggia e vento in diverse aree. Sul Partenio, in Irpinia, e è stata registrata una bufera di neve per alcune ore, dall'Osservatorio meteorologico di Montevergine. Nevicate anche nel Vallo di Diano, nel Salernitano, e ad Avellino. Scuole chiuse in diversi comuni, come Caggiano. A Napoli e Tramonti cimiteri chiusi. A Sapri esondati i canali su via Kennedy e scuole chiuse.

Leggi anche Maltempo Napoli, le strade allagate diventano fiumi

In campo gli spazzaneve per liberare le strade

Nel Salernitano, per liberare le strade dalla neve l'Anas ha messo in campo sei spazzaneve spargisale. Gli interventi hanno riguardato la strada statale 19ter tra i comuni di Caggiano e Auletta, la statale 19 al confine tra Campania e Basilicata tra i territori comunali di Padula, Montesano e Casalbuono e un tratto della statale 166 degli Alburni che attraversa il passo della Sentinella tra San Rufo e Corleto Monforte, sempre in provincia di Salerno.