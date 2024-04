Tutte le location del nuovo spot della Nike girato a Napoli

video suggerito

Il nuovo spot di Nike Sportswear è prodotto da Think Cattleya ed è stato girato a Napoli nel mese di marzo: tutte le location.

A cura di Pierluigi Frattasi

Posillipo, il Lungomare di via Caracciolo, i Decumani, piazza Municipio: sono solo alcune delle location che appaiono nel nuovo spot della Nike, il colosso americano delle scarpe e dell'abbigliamento sportivi, girato a Napoli. Il video di Nike Sportswear, di circa un minuto e 30 secondi di durata, dal titolo "The adventures of Mr. Do Road is here!", è un vero e proprio omaggio alla cultura delle corse e del motorsport e al capoluogo partenopeo, del quale vengono celebrati alcuni luoghi iconici.

Lo spot pubblicitario, prodotto da Think Cattleya srl, la casa di produzione pubblicitaria del gruppo Cattleya, è stato girato a Napoli un mese fa, come anticipato da Fanpage.it. Protagonista è Malika El Maslouhi, modella 25 anni italo-marocchina che ha sfilato per Chanel, Dior, Etro, Missoni ed ha conquistato anche la copertina di Vogue. El Maslouhi divide la scena con Mr. Do Road, un coniglio bianco antropomorfo gigante, arrivato direttamente dal mondo dei cartoon.

Le location dello spot Nike a Napoli

Dopo una scena iniziale con un inseguimento tra due auto, dove si intravede la chiesa di Sant'Antonio a Posillipo che domina le 13 Discese, i due protagonisti vengono inquadrati mentre giocano una partita a Backgammon, uno dei giochi da tavola più antichi del mondo. Dall'auto esce un uomo dal volto parzialmente sintetico. Ne segue un duello senza esclusione di colpi con Mr. Do Road e, quindi, la fuga dei due protagonisti a bordo di una moto attraverso le strade di Napoli.

Tra le varie location scelte per le riprese si intravedono la Galleria della Vittoria, poi il Lungomare di via Caracciolo, lato Mergellina, e, ancora, la zona dei Decumani, tra San Gregorio Armeno e la basilica di Santa Chiara. L'inseguimento prosegue all'interno della stazione della metro Linea 1 di piazza Municipio, dove i due protagonisti per sfuggire agli inseguitori si fiondano con la moto sulle scalinate. Tra le immagini dello spot spunta anche uno dei treni nuovi della metropolitana, con direzione Piscinola. La corsa nel tunnel termina con l'uscita dalla stazione, sul lato del molo Beverello. Sullo sfondo si staglia imponente il Maschio Angioino.

Nikesportswear ha pubblicato il video sui suoi canali sociali nella giornata di ieri, giovedì 25 aprile 2024, con il titolo The adventures of Mr. Do Road is here! ed il mood: @officialnocta & @lartdelautomobile celebrates racing culture and motorsport through their lens, with the NOCTA x L’Art Racing Collection, available now on NOCTA.com and on SNKRS.