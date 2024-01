Allerta meteo per neve in Campania, scuole chiuse sabato 20 gennaio: ecco dove A causa dell’allerta meteo per neve – anche a bassa quota – emanata dalla Protezione Civile della Campania per sabato 20 gennaio, molti Comuni della provincia di Avellino hanno deciso di tenere le scuole chiuse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Allerta meteo per temporali, ma soprattutto per neve – anche a bassa quota – quella prevista in Campania per domani, sabato 20 gennaio. Ecco perché, nella provincia di Avellino, molte amministrazioni comunali hanno deciso di tenere chiuse le scuole per la giornata di domani. Ecco, di seguito, l'elenco dei Comuni nei quali le scuole, di ogni ordine e grado, resteranno chiuse sabato 20 gennaio 2024:

Sant'Angelo dei Lombardi

Lioni

Calitri

Sant'Andrea di Conza

Montella

Andretta

Torella dei Lombardi

Lacedonia

Mirabella

Guardia Lombardi

Rocca San Felice

Sturno

Piogge e neve previste sulla Campania sabato 20 gennaio

L'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale riguarda gran parte del territorio della Campania: fino alle ore 22 di domani, sabato 20 gennaio, sono previste precipitazioni e neve anche a bassa quota. Ecco, nel dettaglio, i fenomeni meteorologici attesi:

Precipitazioni nevose su tutta la Campania già a quote collinari (500 mt) con apporto al suolo più significativo nelle aree interne

Venti forti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche su tutta la Campania. Conseguente mare agitato sulle coste esposte

Allerta Gialla per temporali su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio), 7 (Tanagro) dove le precipitazioni saranno prevalentemente a carattere nevoso

Sull'intero territorio si prevede un sensibile abbassamento delle temperature con nevicate e gelate anche a bassa quota