Fuori strada con l’auto, 26enne resta incastrata tra la lamiere: salvata dai pompieri

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’auto sulla quale viaggiava la giovane, finita fuori strada.

Ha sbandato con l'automobile ed è finita fuori strada, restando poi incastrata tra le lamiere: fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. La vicenda è accaduta questa notta lungo la strada comunale Frustella, nel comune avellinese di Montemiletto. Attorno all'una e mezza di questa notte, l'automobile sulla quale viaggiava una ragazza di 26 anni del posto, è finita improvvisamente fuori strada, ribaltandosi in un terreno sottostante.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Avellino assieme al personale medico-sanitario del 118 per le cure del caso: la giovane, rimasta incastrata nell'abitacolo, è stata liberata ed affidati al personale sanitario, che l'ha trasferita presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per le cure del caso. La giovane non sembrerebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto sono poi giunti anche i carabinieri per le indagini e i rilievi del caso.

Poco dopo si è verificato un altro incidente simile sulla Strada Statale 7, all'altezza del comune di Pratola Serra: qui, attorno alle due e mezzo, un'altra autovettura ha sbandato ed è finita fuori strada. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per il giovane alla guida: anche in questo caso, è giunto sul posto sia il personale dei vigili del fuoco di Avellino sia quello medico-sanitario del 118 per le cure del caso. Il giovane è stato medicato sul posto e non presentava particolari ferite. L'automobile su cui viaggiava, invece, è stata recuperata e messa in sicurezza. Anche in questo caso, carabinieri sul posto per i rilievi e le indagini.

