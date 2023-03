Trasporto pubblico a Napoli

Funicolare Vomero, viaggiatori intrappolati da cantieri e sosta selvaggia: bloccati passeggini e disabili L’ingresso della Funicolare di Montesanto a via Morghen al Vomero preda della sosta selvaggia. Impossibile passare per famiglie con passeggini e disabili in carrozzina.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'uscita della Funicolare di Montesanto a via Morghen, al Vomero, bloccata da cantieri e auto in sosta selvaggia. Impossibile passare per i viaggiatori, in particolare le famiglie con i passeggini e passeggeri con disabilità motoria in carrozzina. Le auto sono parcheggiate a ridosso l'una dell'altra, in divieto, in alcuni casi sulle strisce pedonali, proprio davanti all'uscita della funicolare, che è anche una via di fuga, creando gravi disagi alla circolazione.

Foto Fanpage.it

Le foto della sosta selvaggia all'uscita della funicolare di San Martino, segnalate a Fanpage.it, risalgono alla mattina di domenica 5 marzo 2023. La vicenda è all'attenzione anche della Polizia Municipale di Napoli, coordinata dal Comandante Ciro Esposito, che ha intensificato i controlli nella zona contro la sosta selvaggia. Disagi per gli utenti dell'impianto a fune che collega piazzetta Montesanto a San Martino, che si aggiungono a quelli già patiti per l'ascensore della Funicolare fermo ormai dallo scorso ottobre a causa dei lavori di manutenzione.

Foto Fanpage.it

La Funicolare di Montesanto, intanto, a metà 2024 potrebbe chiudere per quasi un anno per la manutenzione straordinaria ventennale. Una chiusura, che, se non arriveranno proroghe, verrebbe a coincidere con la chiusura della Funicolare di Chiaia, anche questa per manutenzione ventennale, almeno nei primi mesi dell'anno prossimo, fino a Pasqua 2024. Il progetto di revisione è già allo studio di Anm, che ha intenzione di chiedere una proroga dei lavori al Ministero dei Trasporti. Le proroghe in questi casi possono arrivare ad un massimo di 5 anni.