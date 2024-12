video suggerito

La funicolare di Chiaia non riapre più nel 2024, tutto rinviato al prossimo anno La Funicolare di Chiaia resterà chiusa fino a fine anno. Bisogna fare la formazione al personale. L’ipotesi sulla data della riapertura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

La Funicolare di Chiaia non aprirà entro la fine del 2024, come annunciato dal Comune nei mesi scorsi. Tutto rinviato a gennaio 2025. L’impianto elevatore che collega via Cimarosa al Vomero a piazza Amedeo è chiuso da ottobre 2022 per lavori di manutenzione ventennale. Avrebbe dovuto riaprire i battenti a fine anno. Ma la riapertura è slittata per la necessità di formare il personale all'utilizzo delle nuove tecnologie.

Incontro Anm-sindacati sul funzionamento delle funicolari

La motivazione è arrivata nell'incontro tra sindacati ed Anm del 23 dicembre scorso, al quale hanno preso parte le sigle Orsa, Usb e Faisa Confail, sulla verifica dell'accordo del 21 luglio 2023 per la riorganizzazione dell'esercizio e della manutenzione dei 4 impianti funicolari di Napoli (Centrale, Montesanto, Chiaia e Mergellina). In quell'occasione, infatti, è stato definito anche il personale necessario a tenere in esercizio le funicolari.

Nel verbale è specificato quanto segue:

"In merito all'imminente riapertura al pubblico della Funicolare di Chiaia, dopo l'iter di manutenzione ventennale, cui lo stesso è stata sottoposta, Anm comunica che continuerà ad erogare la formazione alle famiglie professionali coinvolte, ovvero gli OFTA, i manutentori e i capi servizio, al fine di far acquisire le competenze necessarie alla funzionalità dell'impianto, calendarizzando alla data del 2 gennaio 2025 un confronto tra le parti per approfondire anche eventuali sviluppi sulla produttività sullo sviluppo organizzativo ed economico del personale coinvolto".

Quando riapre la Funicolare di Chiaia

Una prossima riunione dovrebbe tenersi il 15 gennaio prossimo. Per quella occasione i quattro impianti funicolari dovrebbero essere tutti in esercizio. L'ipotesi, quindi, è che la Funicolare di Chiaia possa riaprire nella prima metà di gennaio.