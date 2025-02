video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Funicolare di Chiaia aperta fino alle 2 di notte nel weekend: orari prolungati dal 1 marzo La Funicolare di Chiaia farà corse prolungate nel weekend e in alcuni giorni della settimana da sabato 1 marzo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Funicolare di Chiaia aperta fino alle 2,00 di notte il venerdì e il sabato e fino alle 00,30 per altri tre giorni a settimana: domenica, lunedì e martedì. Partono sabato 1 marzo gli orari prolungati dell'impianto a fune che collega via Cimarosa al Vomero a piazza Amedeo a Chiaia. Le corse serali erano già state annunciate, come anticipato da Fanpage.it, a seguito di un accordo con i sindacati, che riguarda anche la Funicolare di Montesanto. Per quest'ultima, però, che dovrà essere sottoposta al blocco per i lavori ventennali, i prolungamenti notturni al momento sono sospesi.

Funicolare di Chiaia, nuovi orari prolungati da sabato 1 marzo 2025

La Funicolare di Chiaia ha riaperto i battenti il 31 gennaio scorso dopo oltre due anni di stop per lavori. Dopo un mese di attività, adesso partiranno anche gli orari prolungati con le corse notturne. Anm informa che a partire da sabato 1° marzo 2025 cambierà l’orario della funicolare di Chiaia con prolungamenti fino alle 00:30 la domenica, il lunedì e il martedì e fino alle 02:00 il venerdì e il sabato. La frequenza delle corse sarà ogni 10 minuti.

Di seguito i nuovi orari:

Leggi anche Cumana tra Bagnoli e Torregaveta dal 20 febbraio: ripartono i treni dopo 2 mesi di stop per voragine

Domenica, lunedì e martedì

ore 7:00 – ore 00:30

Mercoledì e giovedì

ore 7:00 – ore 22:30

Venerdì e sabato

ore 7:00 – ore 02:00

Nell'accordo firmato a gennaio tra Anm e sindacati erano previsti, come detto, orari prolungati fino alle 2 nel weekend anche per la Funicolare di Montesanto, ma non saranno applicati al momento. Manca, infatti, il personale necessario. Per l'impianto di Montesanto, peraltro, nei prossimi mesi è prevista la chiusura per i lavori di manutenzione ventennale. Uno stop che potrebbe durare molti mesi, come avvenuto per Chiaia.