Eboli a lutto per l’addio a Vincenza Avallone e alla piccola Greta, morte in un incidente stradale Alla chiesa San Bartolomeo Apostolo di Eboli, oggi, 11 novembre, l’ultimo saluto a Vincenza Avallone e alla piccola Greta, morte in seguito a un incidente stradale avvenuto martedì 9 novembre sulla statale 19 nel tratto che collega Eboli a Battipaglia, in provincia di Napoli. Prima delle esequie, è stato organizzato un corteo funebre in partenza dall’ospedale Maria SS. Addolorata di Eboli.

Oggi 11 novembre, alle ore 10:30, presso la chiesa San Bartolomeo Apostolo a Eboli, l'ultimo saluto a Vincenza Avallone e alla figlia Greta, coinvolte nel tragico incidente stradale avvenuto martedì 9 novembre sulla statale 19 nel tratto tra Eboli e Battipaglia, grossi comuni della Piana del Sele, in provincia di Salerno.

Nella giornata di oggi è stato organizzato anche un corteo funebre, in partenza dall'ospedale Maria SS. Addolorata di Eboli, comune in cui Vincenza Avallone, 38enne, commessa di un negozio di abbigliamento, era nata e cresciuta, con arrivo alla chiesa di San Bartolomeo Apostolo.

L'incidente sulla statale 19 tra Battipaglia e Eboli

Vincenza Avallone e la piccola Greta sono morte in seguito al violento scontro frontale che ha coinvolto due automobili, una Lancia Y e una Fiat 500, sulla statale 19 tra Eboli e Battipaglia. Alla guida della Lancia c'era la mamma di 38anni che è morta sul colpo. Sua figlia, di soli 2 anni, invece, era stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e rianimata sul posto, prima di essere trasportata in elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, comune in cui Vincenza si era trasferita da poco. Qui la bambina era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione e intubata.

Le condizioni di Greta, però, erano apparse sin da subito molto gravi. La piccola era stata trasportata, nel pomeriggio di martedì 9 novembre al Santobono di Napoli, dov'è purtroppo morta. Alla guida dell'altra automobile, c'era un ragazzo di 22 anni, figlio di una cara amica della vittima, che non ha subito gravi conseguenze, riportando solo qualche lieve ferita.

Sul posto erano prontamente giunti i sanitari del 118 e il personale Humanitas per soccorrere le persone coinvolte nel grave incidente. Sul luogo dell'impatto erano giunti anche vigili del fuoco e carabinieri, oltre alla polizia municipale, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.