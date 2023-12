Funerali Luciano Bifulco, chiesa piena e un lungo applauso per l’ultimo saluto al ristoratore I funerali del noto macellaio e ristoratore si sono svolti nella tarda mattinata di oggi a Ottaviano, nella provincia di Napoli, città in cui era cresciuto e dove sorgono le sue attività principali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una chiesa gremita e un lungo applauso hanno accolto il feretro di Luciano Bifulco per tributargli l'ultimo saluto. Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 29 dicembre, a Ottaviano, nella città in cui era cresciuto e in cui tutti lo conoscevano, si sono svolti i funerali del noto macellaio e ristoratore, morto a 40 anni alla Vigilia di Natale. Il corteo funebre è partito dall'abitazione di Bifulco per poi raggiungere, alle ore 12, la chiesa di San Gennarello, come detto gremita di persone: un lungo e commosso applauso ha accompagnato l'ingresso del feretro nel luogo di culto, dove poi si è tenuta la funzione per l'ultimo saluto a Luciano Bifulco.

Proveniente da una famiglia di macellai di Ottaviano, proprio nella città all'ombra del Vesuviano il ristoratore aveva dato vita – insieme al fratello Nando – alla Braceria Bifulco prima e a Bifulco Exlusive poi. La notizia della morte di Luciano Bifulco ha gettato nello sconforto l'intera comunità: il decesso dell'imprenditore 40enne è sopraggiunto lo scorso 24 dicembre, alla Vigilia di Natale; Bifulco è morto all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove era stato trasportato d'urgenza quella mattina.

Sulla morte del ristoratore 40enne vige il più stretto riserbo: Bifulco è morto a causa di una ferita da taglio all'addome. Da quanto ha appreso Fanpage.it da fonti investigative, si propende per il gesto volontario.