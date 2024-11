video suggerito

Funerali di Carmine Daniele, fratello di Pino, domani nella chiesa di San Giovanni Maggiore a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

L'ultimo saluto dei Napoletani a Carmine Daniele, fratello di Pino, si terrà domani, mercoledì 27 novembre 2024, alle 12,00, nella Basilica di San Giovanni Maggiore, nei pressi di via Mezzocannone, al centro storico di Napoli. Nella stessa chiesa si erano tenute le esequie del fratello Salvatore, deceduto il 1 giugno del 2021. La famiglia Daniele, infatti, è proprio originaria della zona di San Giovanni Maggiore Pignatelli, nei pressi dei Decumani. Carmine è morto a 66 anni nella giornata di ieri, lunedì 25 novembre 2024, mentre era ricoverato in ospedale a Bari, dopo un trapianto di cuore. La salma sarà trasportata oggi a Napoli, per la camera ardente.

Il dolore della nipote: "La tua voce mi faceva pensare a papà"

Cristina Daniele, figlia di Pino e nipote di Carmine, ha voluto dedicare un ricordo allo zio scomparso: "Non riesco a spiegare quello che provo. È una ferita che si riapre. Mi mancheranno i tuoi messaggi scombinati su whatsapp. La tua voce che ogni volta mi faceva pensare a papà e i tuoi abbracci sinceri.Vi vedo nella luce sorridenti ,su una vecchia moto d’epoca che corre fra le dune,in viaggio per esplorare nuove dimensioni.Ciao zio Carmine".

Carmine era uno dei amatissimi 5 fratelli di Pino, con Salvatore, purtroppo deceduto 3 anni fa, Nello, anche lui musicista, e le sorelle Patrizia e Rosaria. A Carmine Pino aveva dedicato la canzone "I got the blues", dove viene soprannominato "‘O Giò" ("che voglia ‘e te vedè / me manca assaje ‘na cumpagnia", recita la strofa a lui dedicata), contenuta nell'album Bella ‘Mbriana del 1982. Il volto di Salvatore Daniele, invece, deceduto per arresto cardiocircolatorio nel 2021, a 56 anni, nella casa di via San Giovanni Maggiore Pignatelli, è quello sulla copertina del disco "Terra Mia", uno dei capolavori del cantautore.