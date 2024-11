video suggerito

È morto Carmine Daniele, il fratello di Pino. A "'O Giò" era dedicata la canzone "I got the blues" Addio a Carmine, il fratello di Pino Daniele cui il cantautore aveva dedicato la canzone "I got the blues": complicanze dopo un trapianto di cuore a Bari.

A cura di Redazione Napoli

Carmine Daniele col fratello, il cantautore Pino Daniele, in una foto degli anni Ottanta.

« ‘O Giò che voglia ‘e te vedè / me manca assaje ‘na cumpagnia»: nella canzone "I got the blues" (album Bella ‘Mbriana, 1982) Pino Daniele si rivolgeva a «'o Giò» che altri non era che il fratello Carmine, morto oggi, 25 novembre, a 66 anni. Il quotidiano "Il Mattino" spiega che si sarebbe trattato di complicanze susseguenti il trapianto di cuore. Patologia cardiaca, dunque, lo stesso problema che ha portato alla morte sia il cantautore che l'altro fratello, Salvatore.

Pino Daniele aveva 5 fratelli: Carmine e Salvatore, purtroppo deceduti, Nello, l'unico ad aver abbracciato la strada della musica, e infine le sorelle Patrizia e Rosaria. L'artista era molto legato ai fratelli: il volto di Salvatore Daniele, deceduto per arresto cardiocircolatorio nel 2021, a 56 anni, nella casa di via San Giovanni Maggiore Pignatelli, lì dove la famiglia del "Mascalzone latino" era cresciuta, è quello sulla copertina del disco "Terra Mia", uno dei capolavori del cantautore.

La copertina del disco "Terra Mia". L'uomo ritratto è Salvatore, altro fratello di Pino Daniele

Proprio domenica 24 novembre il nome di Pino Daniele è potentemente risuonato nella memoria dei napoletani: allo stadio "Maradona" di Fuorigrotta è stato reso noto prima della partita di calcio un inedito dell'artista deceduto quasi 10 anni fa (il decennale sarà ricordato nel gennaio 2025). Il pezzo si intitola "Again".