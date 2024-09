video suggerito

Funerali del neomelodico Carmine Diamante, lacrime tra musica, t-shirt e palloncini Dolore e lacrime per l’ultimo saluto a Carmine Saturno, conosciuto come Carmine Diamante, il cantante neomelodico morto a 35 anni per un incidente domestico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si sono svolti alla Chiesa di Maria Santissima di Montevergine a Grazzanise, nel Casertano, i funerali di Carmine Diamante, il cantante neomelodico morto a Castel Volturno domenica scorsa per un incidente domestico: sarebbe rimasto folgorato mentre aggiustava una fontana in giardino. Tanti gli amici che assieme ai familiari hanno dato l'ultimo saluto al giovane, al secolo Carmine Saturno, con la folla che all'uscita della bara ha liberato verso il cielo palloncini bianchi, rossi e azzurri, sulle note delle sue canzoni che lo hanno accompagnato nell'ultimo viaggio. Carmine, 35 anni, lascia la moglie e due figli piccoli. Sulla sua vicenda è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Proprio la moglie Paola, nelle ore successive al funerale, ha scritto poi un lungo post sui propri canali social, con il quale ha voluto ringraziare tutti "per la vostra presenza all'ultimo saluto di mio marito Carmine Diamante, e tutte le persone che hanno avuto un attimo nel soffermarsi per un messaggio, un video, un post, un saluto, e credetemi siete tantissimi". La giovane donna, che ha ringraziato anche familiari, amici e clienti del suo negozio per il proprio affetto, ha quindi aggiunto:

Per quanto riguarda te, caro Carmine, il nostro non è un addio e nemmeno un arrivederci, ma semplicemente un "ciao amore mio", sei sempre tu il mio unico e grande amore. Prometto a te e a tutte le persone che ci seguono e ci amano così tanto che mi impegnerò fortemente e con determinazione nel riprendermi da questo grande dolore che mi ha lacerato cuore e mente. Tutto mi sarei aspettata, ma mai che per noi ci sarebbe stato un finale così.