Chi è Paola Conte, la moglie del cantante neomelodico Carmine Diamante, morto folgorato a 35 anni Carmine Diamante, il neomelodico 35enne morto folgorato e sua moglie, Paola Conte, negli ultimi anni avevano più volte raccontato, su social e media locali, la loro storia: dalla transizione di genere di Paola all’adozione negata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

La scomparsa di Carmine Diamante – al secolo Carmine Saturno – cantante neomelodico napoletano di 35 anni, morto folgorato da una scarica elettrica lo scorso 8 agosto, ha lasciato tanta incredulità tra gli amici e tra i tanti fan. Distrutta la famiglia dell'artista, la moglie Paola Conte e i due figli che stavano crescendo insieme. Spesso, la coppia aveva raccontato sui social e sui media locali la loro storia: nel 2020, Paola aveva raccontato, in una intervista a Il Riformista, della sua transizione di genere e dell'adizione che avevano negato a lei e al marito.

Chi è Paola Conte, moglie di Carmine Diamante

Paola Conte, di professione parrucchiera, proprio insieme al marito Carmine gestiva un salone di bellezza a Grazzanise, nella provincia di Caserta; spesso, infatti, era possibile incontrare il neomelodico, insieme alla moglie, all'interno dell'esercizio commerciale. Come detto, quattro anni fa Paola Conte aveva raccontato la sua transizione di genere: un percorso cominciato all'età di 19 anni, costituito dalla terapia ormonale e di numerosi interventi chirurgici, che l'ha portata a diventare una donna.

La storia d’amore tra Carmine Diamante e Paola Conte

Carmine e Paola stavano insieme da circa 10 anni, si erano sposati e stavano crescendo insieme due bambini. Il cantante neomelodico partenopeo, morto folgorato due giorni fa, aveva conosciuto una certa notorietà, nel corso della sua carriera, proprio grazie a una canzone che aveva dedicato alla moglie e nella quale raccontava la loro storia d'amore: "Io voglio te, non voglio lei".

Paola Conte e Carmine Diamante volevano adottare una bambina

Ma la coppia aveva provato anche ad adottare una bambina, senza successo. Per 7 anni, infatti, Paola e Carmine avevano cresciuto una bambina, affidata alla coppia da una donna nigeriana. Quando la donna è stata espulsa dall'Italia e il Tribunale ha disposto che la piccola venisse portata in una casa famiglia, non avendo nessun legame con Paola e Carmine. I due, però, hanno provato ad adottare la bimba ma non ci sono riusciti: nell'intervista del 2020, Paola Conte aveva imputato la mancata adozione alla sua transizione di genere.