Fugge all’alt, si schianta contro un muro e la sua compagna muore: arrestato dopo 6 mesi di latitanza Francesco Avolio, 32 anni, è stato rintracciato a Napoli dai carabinieri: era in auto con la sua attuale compagna. Nel 2019, un incidente da lui provocato per sfuggire a un controllo, causò la morte della sua compagna di allora.

A cura di Valerio Papadia

Da circa sei mesi si era reso irreperibile, da quando cioè il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel settembre del 2022, aveva messo nei suoi confronti un ordine di carcerazione per 8 anni e 9 mesi: Francesco Avolio, 32enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri dopo sei mesi di latitanza dai carabinieri.

I militari dell'Arma, anche grazie al cosiddetto web patrolling – il monitoraggio dei social network – hanno rintracciato il 32enne a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: Avolio era in auto con la sua attuale compagna; quando ha visto i carabinieri non ha opposto resistenza. Il 32enne è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.

Nel 2019 Avolio ha provocato la morte della sua compagna

L'ordine di carcerazione nei confronti di Francesco Avolio era stato emesso per spaccio di stupefacenti e per omicidio stradale. Nel gennaio del 2019, infatti, Avolio – che all'epoca aveva 27 anni – era appena tornato libero dagli arresti domiciliari, ai quali era stato condannato per reati connessi alla droga.

Il 31 gennaio del 2019 Avolio si trovava a Castel Volturno, nella provincia di Caserta, a bordo della sua auto e in compagnia della sua compagna dell'epoca, Cristina Stanganella, 34 anni, quando si imbatté in un posto di blocco dei carabinieri: per sfuggire al controllo, Avolio tentò la fuga e, dopo un lungo inseguimento, finì la sua corsa contro un muro. Nell'incidente, purtroppo, perse la vita proprio la sua compagna.