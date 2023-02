Frena per evitare l’autovelox sull’Asse Mediano: tamponamento a catena ad Aversa Tamponamento a Catena sull’Asse Mediano, ad Aversa (Caserta): un automobilista avrebbe inchiodato per evitare l’autovelox, traffico paralizzato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un tamponamento a catena si è verificato questa mattina, 20 febbraio, sull'Asse Mediano, nel territorio di Aversa; l'incidente è avvenuto proprio all'altezza dell'autovelox che è stato installato sul tratto pochi mesi fa e, secondo le prime ricostruzioni, la presenza del dispositivo sarebbe stata la causa: il primo automobilista avrebbe frenato bruscamente per evitare la sanzione.

Nello schianto sono rimaste coinvolte 6 automobili: la frenata avrebbe portato al primo tamponamento e, a seguire, a quello delle altre quattro automobili che le precedevano. A seguito dell'incidente l'asse è rimasto paralizzato: il traffico è andato in tilt per via della carreggiata occupata dai veicoli incidentati, sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità; il tamponamento non avrebbe causato feriti gravi. La situazione è tornata alla normalità soltanto parecchi minuti dopo, quando le vetture coinvolte nello schianto, due delle quali pesantemente danneggiate, sono state rimosse e la carreggiata è stata sgomberata.

L'autovelox è stato installato all'altezza dell'uscita Aversa Nord – San Marcellino della strada provinciale 335 circa 5 mesi fa, con limite stabilito in 60 chilometri all'ora; sarebbero stati 150mila circa gli automobilisti sanzionati per eccesso di velocità. Diversi incidenti a catena avvenuti negli ultimi mesi su quel tratto di strada, con conseguente traffico paralizzato per ore, sarebbero attribuibili alle brusche frenate degli automobilisti, che arrivati in corrispondenza del dispositivo avrebbero improvvisamente rallentato.