Francesco Borrelli investito sotto casa, travolto da uno scooter: “Aggressione dopo vicenda delle case occupate”

Francesco Emilio Borrelli, deputato di Europa Verde, ha denunciato pubblicamente oggi di essere stato vittima di un'aggressione fisica sotto casa, nella notte tra venerdì e sabato 12 novembre. Lo ha fatto nella mattinata di oggi a Sarno (Salerno) dove si è recato per una iniziativa con i ragazzi della zona. È stato lui stesso a raccontare la vicenda che lo ha purtroppo visto protagonista:

A quanto si apprende ovviamente il giornalista e politico ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine.

In mattinata era stato Giuseppe Cuccurese, Rappresentante degli studenti al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, a rendere noto il fatto:

Ieri sera sul tardi Francesco mentre rientrava a casa è stato investito da uno scooter guidato da un ragazzo con volto coperto che si trovava presso il suo garage ad attendere il suo rientro.

Ha passato la notte in ospedale, dove gli sono state ritrovate anche delle lesioni alle vertebre.

Non è e non può essere un caso che ciò sia avvenuta il giorno dopo l’ordine del giudice contro gli abusivi di Pizzofalcone.

A Francesco ho espresso in privato la mia solidarietà, aggiungendo che in queste battaglie non sarà mai solo.