Frana un costone a Procida: sassi colpiscono un turista sulla spiaggia di Ciraccio Un turista napoletano ferito da alcuni massi staccatisi dal costone di Procida, nei pressi di Ciraccio. Portato in ospedale, non è in pericolo di vita.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un costone è franato a Procida, sulla spiaggia di Ciraccio: polvere e sassi hanno travolto un turista che in quel momento si trovava di sotto. Sul posto sono corsi i carabinieri e le ambulanze del 118, che hanno soccorso il ferito. L'episodio è avvenuto attorno alle 19 di oggi, giovedì 20 luglio, nel tratto di zona già interdetta al transito e alla balneazione per pericolo caduta massi con ordinanze del Comune di Procida e della Capitaneria di Porto.

Stando a quanto ricostruito finora, a restare ferito sarebbe rimasta una sola persona: si tratta di un turista napoletano di 64 anni, originario di Afragola. Le pietre lo hanno ferito ed è stato necessario portarlo in ospedale per le cure del caso: è arrivato cosciente e non sarebbe in pericolo di vita, ma resterà nel nosocomio isolano per gli accertamenti medici del caso. Da capire se l'uomo fosse entrato nell'area già interdetta al transito e alla balneazione proprio per pericolo caduta massi, oppure se si trovasse soltanto nei pressi. Non è la prima volta che episodi del genere accadono in zona: si tratta di costoni soprattutto tufacei, che negli ultimi anni soprattutto nella zona di Ciraccio si sono staccati. La zona già interdetta proprio per questi fenomeni ha finora evitato danni ai tanti turisti che affollano l'isola ogni giorno, soprattutto nella stagione estiva.