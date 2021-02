“Ad Amalfi c'è una situazione di una gravità assoluta, una emergenza nazionale. Ho chiesto al Governo di intervenire subito e di proclamare lo stato di calamità. Chiediamo la nomina di un commissario, dobbiamo decidere in poche ore le cose da fare”. Non perde tempo il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che oggi, nel corso del consueto appuntamento del venerdì in diretta web, ha lanciato il pressing al Governo per accelerare i lavori di messa in sicurezza della Statale 163, crollata dopo una frana avvenuta negli scorsi giorni. La situazione attuale, secondo De Luca, “blocca la vita di una intera comunità. Non posiamo avere per mesi e mesi una situazione in cui non può passare una ambulanza”.

Domani, intanto, ci sarà una riunione al Genio Civile e della Regione Campania. “Valuteremo insieme – spiega De Luca – se non sia possibile avere un intervento di straordinaria urgenza per ripristinare i collegamenti stradali. Non possiamo aspettare settimane. Basti pensare che per le alluvioni in Cilento o i danni della mareggiata a Napoli ancora non abbiamo avuto risposte. Anche per questo chiederò al Governo la nomina di un commissario per superare le procedure ordinarie che richiederebbero tempi troppo lunghi”. Nelle scorse ore, la Protezione Civile regionale ha effettuato un nuovo sopralluogo in Costiera Amalfitana, in vista dell'appuntamento di domani. Sul posto anche il vicepresidente della Campania, Fulvio Bonavitacola. La Procura intanto ha aperto una indagine sulla frana.