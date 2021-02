Si continua a lavorare senza sosta sulla Costiera Amalfitana per mettere in sicurezza il costone di roccia sprofondato martedì, 2 febbraio, a causa delle piogge incessanti degli scorsi giorni. Il governatore Vincenzo De Luca ha già convocato una riunione tecnica con l’Anas, la Protezione Civile ed il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, che si terrà sabato 6 febbraio, per definire il piano degli interventi necessari per ripristinare la Statale 163. La stessa strada, circa un anno fa, fu interrotta per un’altra frana nei pressi di Maiori, e poi ripristinata. In quell’occasione la Regione annunciò un piano di manutenzione per la strada costiera di concerto con l’Anas. A disposizione ci sono già circa 9 milioni di euro per progetti relativi alla salvaguardia del territorio dal rischio di dissesto idrogeologico, ai quali potrebbero aggiungersi altre risorse del Recovery Plan

De Luca: "Dobbiamo realizzare un viadotto"

"In questo momento – spiega De Luca – c'è un'emergenza in Costiera Amalfitana per la frana che ha distrutto la sede stradale, dovremo realizzare un viadotto, perché abbiamo il blocco della mobilità da Amalfi verso Positano e Agerola. Servono vie di fuga che ci consentano di non rimanere isolati in caso di problemi idrogeologici. Noi puntiamo alle ricorse del Recovery Plan". La Protezione Civile della Regione Campania, intanto, prosegue, con squadre di tecnici e di volontari, negli interventi in costiera Amalfitana e nel Cilento dove a causa delle forti precipitazioni si sono determinati fenomeni di dissesto idrogeologico, e in particolare nel Comune di Amalfi, dove una frana ha interessato la Statale 163. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, costantemente informato, ha convocato per sabato prossimo una riunione operativa con Anas, Protezione Civile e sindaco di Amalfi per una valutazione aggiornata delle problematiche create dalla frana e per definire un ulteriore piano di interventi.