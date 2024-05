Bimba di 5 anni muore dopo un malore a Capua: aperta inchiesta, proclamato il lutto cittadino

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Due comunità della provincia di Caserta sconvolte dalla morte della piccola A.S., una bambina di 5 anni di Grazzanise, deceduta nella notte tra il 1° e il 2 maggio a Capua dopo aver accusato un malore. Stando a quanto si apprende, lo scorso primo maggio, la bimba era stata a cena con i genitori in un ristorante e poi aveva mangiato un dolce in una pasticceria di Santa Maria Capua Vetere. Rientrata a casa, poco dopo la mezzanotte, la piccola ha accusato un malore ed è andata in arresto cardiocircolatorio: i genitori l'hanno così portata al Psaut di Capua dove, nonostante i disperati tentativi dei sanitari di rianimarla, la bimba di 5 anni è morta.

Disposta l'autopsia sul corpo della bambina

Alla luce di quanto accaduto e dalle risultanze raccolte dai carabinieri, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto una inchiesta per fare piena luce sulla morte della bambina, determinarne le cause e accertare eventuali responsabilità. La salma della piccola è stata sequestrata e trasportata all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dove, nei prossimi giorni, sarà effettuata l'autopsia, che fornirà indicazioni più precise sul decesso della bimba.

Lutto cittadino durante i funerali

Si dovrà quindi attendere l'autopsia prima che si possa procedere ai funerale della piccola. Il sindaco di Grazzanise Enrico Petrella, però, ha già annunciato che, in quella occasione, sarà proclamato il lutto cittadino. Il sindaco ha espresso cordoglio alla famiglia della bimba, molto conosciuta nella cittadina del Casertano.