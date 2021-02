in foto: Daniele Milano, sindaco di Amalfi.

Sono in corso dalla mattinata di oggi i lavori di messa in sicurezza ad Amalfi, dove una enorme frana è finita sulla statale, tagliando di fatto il paese in due e facendo parecchi danni. Al momento non si registrano vittime o dispersi, ma solo alcuni residenti evacuati. A fare il punto di quanto stia accadendo nella cittadina amalfitana in queste ore è il sindaco Daniele Milano, contatto da Fanpage.it, che spiega come al momento non sia possibile quantificare il tempo necessario per ripristinare la viabilità ordinaria, sebbene siano già partiti i lavori per la messa in sicurezza.

in foto: A sinistra, il tratto di strada libero dalle macerie. A destra, come si presenta stamane dopo la frana.

Sindaco Milano, ci spiega cosa è accaduto?

Purtroppo questa mattina si è staccato un fronte di frana di circa 20-30 metri da un crostone sovrastante la strada statale e che sorreggeva un viottolo pedonale: motivo per cui si è reso necessario evacuare tre persone che vivevano nel viottolo sovrastante. Il materiale di frana ha invaso completamente la strada statale ed ha distrutto metà della carreggiata e sono finiti nell'area sottostante il Lungomare. In questo momento sono presenti sul posto tutte le forze dell'ordine, vigili del fuoco e Genio Civile, allertati dall'amministrazione, che stanno provvedendo alla messa in sicurezza dell'area, con lo sgaggio (la rimozione/demolizione, ndr) degli elementi instabili dell'area, dopo la quale procederemo a scavare e sgomberare quanto crollato.

Al momento è possibile prevedere i tempi di ripristino?

No, purtroppo in questo momento non glieli saprei dire. Per quanto riguarda la viabilità, siamo in contatto con i trasportatori marittimi operanti in costiera che ci hanno dato la loro disponibilità ad attivare nei prossimi giorni e per tutta la durata dell'emergenza dei trasporti straordinari da Amalfi e garantire così verso il lato di Ponente un collegamento indispensabile.

Vi sono feriti o dispersi nella frana?

No, in questo momento non abbiamo evidenza, testimonianze o riscontri in tal senso. Ma per averne la certezza assoluta dovremo attendere la rimozione del materiale che come vi dicevo è particolarmente imponente, perché è venuto giù un bel pezzo di montagna, non parliamo purtroppo di una pietra.

L'ex sindaco De Luca ha parlato di lavori operati solo due anni fa, auspicando anche un intervento della Procura..

Guardi, io credo che non sia questo il momento per queste cose. Ci sarà tempo per fare verifiche, indagini ed altro, in questo momento dobbiamo gestire l'emergenza e non credo sia il momento opportuno per mettere in correlazione cose che forse non sono neanche collegate tra loro. Io non sono un tecnico, ma penso che prima di asserire certe cose me ne guarderei bene, ecco.