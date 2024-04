Morta dopo 14 anni di coma. Nel 2010 si era sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica al seno

video suggerito

Il lungo dramma di Annabella Benincasa: nel 2010 operazione di mastoplastica additiva, qualcosa va storto e la donna finisce in stato vegetativo.

Quattordici anni in coma profondo, dopo un intervento di chirurgia estetica al seno eseguito nel maggio 2010 in una clinica privata di Caserta. Ieri, mercoledì 24 aprile 2024, il cuore di Annabella Benincasa si è fermato. Aveva 35 anni, era giovane madre ed una pianista, originaria di Cava dei Tirreni in provincia di Salerno. La donna è deceduta nella Rianimazione dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo.

Nel 2010 Annabella Benincasa aveva deciso di sottoporsi ad una operazione di mastoplastica additiva: una reazione all'anestesia, disperati tentativi di rianimazione e poi questo lungo, lunghissimo limbo, in stato vegetativo, accompagnato da un peregrinare attraverso cliniche del risveglio, centri specializzati, interventi ortopedici. Poi, il trasferimento in casa, con l'assistenza dell'Asl. Al processo di primo grado, i medici che l'avevano operata furono condannati per lesioni colpose gravissime.