Una enorme frana è avvenuta questa mattina ad Amalfi: una grossa porzione del costone roccioso è crollata sulla statale amalfitana, bloccando la circolazione. Non si hanno notizie di vittime ma, spiega il sindaco Daniele Milano, al momento è impossibile escluderlo. La frana ha invaso l'intero tratto di strada, solitamente molto trafficato, ed ha coinvolto anche un tratto che si trova poco sotto il lungomare di Amalfi. "Ci vorranno ore per liberare la strada e solo allora potremmo essere certi che non ci siano vittime. Si procederà di sicuro all'evacuazione di alcune case", ha spiegato il sindaco Daniele Milano.

A venire giù è stato un pezzo del costone Vagliendola, che ha invaso la Strada Statale 163 Amalfitana e le cui macerie hanno raggiunto anche il Lungomare di Cavalieri, in località La Marinella, poco distante anche da attività di ristorazione del posto. In questo momento, Amalfi è "tagliata" in due: per raggiungere il centro storico della città dalle diverse frazioni, in attesa che venga liberata la Statale Amalfitana, si potrà procedere solo a piedi attraverso le scalinate laterali del costone o attraverso le mulattiere della montagna.

Si tratta di una parte di costone che già due anni fa era stata interessata da lavori di consolidamento: lo ha spiegato l'ex sindaco Antonio De Luca, che ha spiegato anche che "ora spero che la Procura ora indaghi per capire come siano stati condotti questi lavori, visto quello che è successo stamattina". L'ex-sindaco amalfitano, oggi consigliere comunale dell'opposizione ha confermato che al momento sembrerebbero non esserci vittime, "ma quello che è successo è davvero assurdo". La frana ha determinato forti ripercussioni sul piano del traffico veicolare: l'Anas ha predisposto percorsi alternativi per accedere ad Amalfi.