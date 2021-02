La frana di Amalfi ha determinato gravi ripercussioni sul traffico veicolare in Costiera. A causa del cedimento del costone che ha interessato un tratto della statale amalfitana, la circolazione è stata interrotta, in entrambe le direzioni, all'altezza del km 29,800, nel comune di Amalfi (Salerno).

Spiega l'Anas, che il movimento franoso si è verificato a monte della statale e il materiale si è riversato sul tratto della 163 e sulla viabilità comunale Lungomare dei Cavalieri ubicata a valle della stessa statale "Amalfitana". Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per le prime verifiche tecniche, per avviare le prime operazioni di sgombero del materiale franato sulla sede stradale e per ripristinare, nel più breve tempo possibile, le condizioni di sicurezza del piano viabile e della circolazione. In questi minuti, non viene esclusa l'ipotesi che possa rendersi necessaria l'evacuazione di alcune delle abitazioni che sono nei pressi della frana per consentire di svolgere i controlli.

Al momento i veicoli provenienti da Positano e diretti ad Amalfi vengono deviati sulla ex 366 Agerolina (Valico di Chiunzi), e i veicoli provenienti da Vietri sul Mare o da Maiori in direzione Amalfi vengono deviati sulla viabilità provinciale ex 373 di Ravello.

Il sindaco di Amalfi Daniele Milano spiega:

Il materiale franato sulla strada è imponente. La a prima necessità in questo momento è di mettere in sicurezza l'area e i pezzi in alto che sono a rischio di distacco, sgomberare la strada e verificare che non ci siano persone coinvolte.

"Quel tratto di costone era già stato interessato due anni fa da lavori di consolidamento. Spero che la Procura ora indaghi per capire come siano stati condotti questi lavori visto quello che è successo" dichiara Antonio De Luca, ex sindaco di Amalfi ed ora consigliere di opposizione.