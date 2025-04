video suggerito

Forti raffiche di vento, segnalata barca in difficoltà a Massa Lubrense: negativo l’esito delle ricerche Un gozzo in difficoltà è stato segnalato in mare a Massa Lubrense, nella serata di ieri, a causa del forte vento. Le prime ricerche del natante non hanno dato risultati; potrebbe essersi trattato di un falso allarme. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una vera e propria bufera di vento quella che si è scatenata su Napoli e sulla Campania in generale nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, mercoledì 16 aprile. Raffiche di vento molto forti, che hanno provocato non pochi disagi: a Massa Lubrense, nella Penisola Sorrentina, nel tardo pomeriggio di ieri è stato segnalato un gozzo in difficoltà; la segnalazione non è giunta tramite un mayday alla Capitaneria di Porto, ma da parte di un privato, che ha indicato la presenza di un natante in grave difficoltà al largo.

Immediate sono partite le ricerche da parte della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, coordinata dalla Direzione della Capitaneria di Porto di Napoli. Una motovedetta è partita dal porto di Capri e ha scandagliato le acque al largo di Massa Lubrense: il natante della Guardia Costiera è tornato in porto al calar della sera senza che del gozzo in difficoltà vi fosse traccia; potrebbe essersi trattato dunque di un falso allarme.

In Irpinia cade una lamiera per il forte vento: uomo in ospedale

Come detto, le forti raffiche di vento di ieri hanno causato disagi e danni. A Torrioni, piccola cittadina in provincia di Avellino, il forte vento ha fatto cadere una lamiera, che ha travolto un uomo di 86 anni: soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.