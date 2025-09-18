Fondazione Banco di Napoli apre una nuova sede ai Tribunali: “Sarà spazio per eventi culturali”

La Fondazione Banco di Napoli ha acquisito l’ex sede di Banca Intesa in via dei Tribunali. Lo spazio sarà usato per “promuovere cultura, coesione sociale e sviluppo nel Mezzogiorno”

La Fondazione Banco di Napoli apre una nuova sede in via dei Tribunali, nel cuore dei Decumani. Sarà un luogo dedicato agli eventi culturali. Lo annuncia la stesa fondazione con un post sui suoi canali social: "Un nuovo spazio nel cuore di Napoli. Un nuovo inizio per la comunità. La Fondazione Banco di Napoli è orgogliosa di annunciare l’acquisto dell’immobile di via dei Tribunali 207, ex filiale di Banca Intesa, situato nel cuore del centro storico e a pochi passi dalla nostra sede di Palazzo Ricca. Questo passo rappresenta molto più di un investimento: è una scelta simbolica e concreta, che rafforza la nostra presenza in un’area dal profondo valore storico, culturale e sociale per Napoli". I locali acquisiti si trovano verso la fine di via dei Tribunali, poco distante da Castel Capuano, anche questo oggetto di un radicale progetto di riqualificazione per rimetterlo al centro della vita cittadina.

Il piano per la nuova sede della Fondazione Banco di Napoli

"L’edificio – spiega la Fondazione Banco di Napoli – non sarà solo un bene patrimoniale, ma uno spazio vivo, aperto a nuove idee e progetti. Vogliamo trasformarlo in un luogo di incontro, dialogo e crescita condivisa, capace di tenere insieme memoria e futuro, identità e innovazione. Nelle prossime fasi lavoreremo per individuare le destinazioni d’uso più adatte, in ascolto con i bisogni della città e in coerenza con la missione della Fondazione: promuovere cultura, coesione sociale e sviluppo nel Mezzogiorno. Ogni spazio riacceso è un’opportunità per rafforzare i legami con le persone. Per questo Via dei Tribunali 207 non è un traguardo, ma l’inizio di un nuovo percorso che vogliamo costruire insieme alla comunità".