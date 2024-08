Folle inseguimento sull’Asse Mediano: auto a 220km/h lancia crick e pneumatici ai carabinieri

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Un inseguimento che ha dell'assurdo quello avvenuto stanotte lungo l'Asse Mediano, nel Napoletano. Una macchina con a bordo cinque persone si è lanciata in una folle fuga a 220 chilometri orari e ha lanciato diversi oggetti ai carabinieri che gli avevano intimato l'alt. Tra le cose lanciate alla Gazzella, anche un crick e uno pneumatico. L'auto con dentro i fuggitivi è riuscita a seminare i militare e far perdere le sue tracce, ma indagini sono in corso per rintracciare le cinque persone a bordo. Che, presto, potrebbero essere identificate.

La scena si è verificata stanotte sull'Asse Mediano. Una pattuglia dei carabinieri stava percorrendo la strada quando ha notato, all'altezza dello svincolo di Villa Literno, un'Alfa Romeo 156 con a bordo cinque persone incappucciate. Una scena molto sospetta, che ha indotto i carabinieri a decidere di fermare la macchina e procedere a un controllo più approfondito. Quando i militari gli hanno detto di fermarsi però, le cose non sono andate come previsto: il guidatore dell'Alfa Romeo ha spinto il piede sull'acceleratore e ha dato gas, scappando a folle velocità sull'Asse Mediano. Non solo: con la macchina lanciata a 220 chilometri orari, ha anche tentato di speronare più volte la macchina dei carabinieri. Nella corsa, hanno lanciato ai militari diversi oggetti pericolosi, tra cui un crick e uno pneumatico. Fortunatamente, nonostante la pericolosità delle manovre, nessuno è rimasto ferito.

L'Alfa Romeo è riuscita a fuggire, e al momento le persone a bordo non sono state ancora rintracciate. I carabinieri sono al lavoro per identificare le cinque persone presenti nella macchina. che potrebbero essere trovate nelle prossime ore.