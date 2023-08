Folle inseguimento nel Napoletano, 21enne arrestato nel giorno del suo compleanno Un giovane è stato arrestato dai carabinieri dopo 4 chilometri di inseguimento spericolato tra Sant’Antimo e Sant’Arpino (Napoli), era alla guida senza patente.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

È sfrecciato davanti ai carabinieri e, quando si è accorto della loro presenza, ha cominciato a scappare. Una fuga spericolata tra le strade di Sant'Antimo prima e Sant'Arpino poi, che si è conclusa soltanto quando è finito in un vicolo cieco e dopo aver tentato inutilmente di farsi largo speronando la pattuglia: in manette un giovane di Aversa, in provincia di Caserta, che è finito agli arresti nel giorno del suo ventunesimo compleanno.

Il ragazzo, Alessandro Iorio, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. I militari lo hanno intercettato nella notte scorsa in piazza della Repubblica, nel centro di Sant'Antimo. Era a bordo di una Mercedes Classe A ultimo modello, procedeva ad alta velocità e, quando ha visto la gazzella, non ha tolto il piede dall'acceleratore. Ha tirato dritto, ha cercato di distanziarli. Ne è nato un inseguimento tra le strade dei comuni del Napoletano durato circa 4 chilometri, fino a quando il giovane, arrivato a Sant'Arpino coi carabinieri sempre incollati dietro, non ha imboccato vico Macri: è una strada senza uscita, non ha potuto fare altro che frenare prima di schiantarsi.

Ma anche allora, senza nessuna possibilità di scappare, ha tentato l'ultima carta: ha ingranato la retromarcia e, colpo su colpo, ha speronato l'automobile dei carabinieri posizionata di traverso per cercare di spostarla. Alla fine il 21enne ha dovuto arrendersi. Dai successivi accertamenti è poi emerso che il ragazzo, questo probabilmente il motivo della fuga, non aveva mai conseguito la patente di guida, il che gli è valso anche una sanzione al Codice della Strada.