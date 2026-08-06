Due truffe agli anziani in due giorni, tradito dal biglietto dell’aliscafo: 32enne arrestato a Procida

I carabinieri hanno arrestato un 32enne del Casertano per truffa; individuato dopo aver sottratto 8mila euro a donna, nel suo zaino c’era un biglietto dell’aliscafo che lo ha collegato ad un altro episodio avvenuto a Capri il giorno prima.

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Era riuscito a farsi consegnare 8mila euro e gioielli da una donna di Procida ma, dopo un goffo tentativo di nascondersi in un gruppo di turisti, era stato individuato dai carabinieri. E la situazione era peggiorata dopo la perquisizione: nel suo zaino c'era un biglietto dell'aliscafo del giorno precedente, che lo ha collegato ad un'altra truffa, consumata a Capri. È finito così in manette, e dovrà rispondere di due episodi distinti, un 32enne di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta; l'uomo è in attesa di giudizio.

I carabinieri sono intervenuti nella giornata di ieri, a seguito della segnalazione arrivata da una donna procidana: la madre, 81 anni, era stata appena truffata. Un uomo si era presentato in casa e l'aveva convinta a mostrargli i contanti e i gioielli. A suo dire, questa la versione totalmente inventata usata per il raggiro, c'era stata una rapina nei paraggi e l'auto della donna era stata vista aggirarsi proprio in quella zona, quindi lui, qualificatosi come appartenente alle forze dell'ordine, avrebbe dovuto controllare che non avesse la refurtiva in casa. L'uomo era riuscito così a prendere gli 8mila euro e i preziosi per poi dileguarsi.

Grazie alla descrizione, i militari della stazione di Procida hanno avviato le ricerche. E, poco dopo, hanno notato, in un gruppo di turisti, un uomo che appariva decisamente fuori luogo, come se cercasse di mimetizzarsi tra loro ma senza interagire con gli altri. Si sono avvicinati per capire e la risposta è stata unanime: nessuno sapeva chi fosse quella persona, non era arrivata con loro. Il 32enne a quel punto ha tentato di scappare ma è stato bloccato; addosso, aveva una busta con denaro e gioielli, che sono stati restituiti alla vittima.

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Dagli accertamenti è poi emerso che, dopo la truffa, il 32enne era andato in un negozio, aveva comprato dei vestiti e si era cambiato; nell'attività sono stati rinvenuti gli altri abiti e lo zaino che aveva usato. E, soprattutto, è stato trovato il biglietto dell'aliscafo, tratta Napoli (Molo Beverello) – Capri, datato 4 agosto. I comandi dei carabinieri delle due isole hanno effettuato verifiche e hanno appurato che sull'altra isola, proprio quel giorno, un'anziana era stata vittima di un raggiro simile. E la donna, guardando le foto, non ha avuto dubbi: a truffarla era stato proprio il 32enne. L'uomo è stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria anche per l'altro episodio.