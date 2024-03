Fiume di fango al Vomero: torna l’acqua in via Morghen e via Bonito, ultimati lavori al collettore Proseguono i lavori alle fogne di via Morghen, al Vomero, nell’area collinare di Napoli; ieri era stata interrotta la fornitura idrica per la rottura di un manufatto fognario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

I lavori in via Morghen

Il nuovo collettore fognario provvisorio è stato inserito nel tratto di via Morghen dove si è verificato il dissesto della fogna di fine Novecento e, già dalla serata di ieri, la fornitura d'acqua nella zona è stata completamente riattivata. Lo fa sapere Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, aggiornando sull'andamento dei lavori al Vomero.

Ieri mattina una colata di fango aveva invaso via Solimena, causata dalla rottura di un manufatto fognario, stressato negli ultimi giorni dalle precipitazioni: l'acqua aveva riempito la voragine che si era aperta lo scorso 21 febbraio in via Morghen e, penetrando nel sottosuolo, aveva invaso la sottostante via Solimena. Per procedere coi lavori era stata interrotta la fornitura idrica in via Morghen e in via Bonito (ripristinata poi ieri sera).

Nel pomeriggio c'era stato un nuovo vertice in Prefettura. Sono in atto servizi di vigilanza ad opera delle Forze dell’ordine e della Polizia Municipale. Sul posto è stato allestito un presidio fisso dell'Abc, dotato di una elettropompa per alleggerire il tubo fognario e preservarne la tenuta in caso di nuove precipitazioni che altrimenti potrebbero peggiorare la situazione.

Spiega l'assessore Cosenza:

La voragine è stata in gran parte riempita da geomix (una miscela fluida usata in edilizia, ndr), mettendo in sicurezza tutti i sottoservizi ed evitando possibili tracimazioni verso l'edificio. La fornitura di acqua è stata completamente riattivata già dalla serata di ieri. Per ulteriore sicurezza ci sono pompe pronte ad essere attivate per qualsiasi emergenza. Un grazie ad ABC, all'impresa ed ai Vigili del Fuoco, per aver lavorato tutti senza sosta per la cittadinanza.