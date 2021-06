Finisce fuori strada con l'automobile e resta ferita nell'impatto: la vicenda è accaduta a Bellizzi, in provincia di Salerno. La giovane alla guida è stata portata in ospedale per le cure del caso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 4 giugno, lungo viale della Repubblica, in pieno centro cittadino a poca distanza anche dal municipio stesso di Bellizzi.

Forse la velocità in un tratto stradale non in perfette condizioni e dove il limite è di 30 chilometri orari, forse un cedimento meccanico dell'automobile stessa, o una "banale" distrazione, quel che è certo è che la ragazza alla guida ha improvvisamente perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro le ringhiere che delimitano la strada ed un parco privato che si trova leggermente al di sotto del tratto stradale stesso, finendo quindi di sotto. L'automobile è rimasta di fatto in verticale, mentre sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia municipale ed il personale sanitario del 118 per i soccorsi del caso. La giovane, spaventata e ferita, è stata portata in ospedale: non risulterebbe però in pericolo di vita, ma si sottoporrà ai controlli di rito per accertarsi delle sue condizioni di salute. "Ora andremo con un intervento radicale", ha detto il sindaco Mimmo Volpe, "con urgenza va messa in sicurezza l'intera strada. Anche se, francamente non si comprende come si può catapultare un auto in quel tratto ed in modo verticale. Non è solo la velocità ma la totale distrazione di chi è al volante. Qui siamo in pieno centro urbano", ha aggiunto il sindaco, facendo anche "gli auguri alla giovane ragazza al volante".