Finisce con l’auto in una scarpata, Angelica Izzo muore a 20 anni: lutto nel Beneventano

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale, purtroppo mortale, quello che si è verificato nella notte a Sant'Agata de' Goti, nella provincia di Benevento: la vittima è Angelica Izzo, una ragazza di 20 anni, residente nella vicina Dugenta. L'incidente si è verificato sulla Strada Provinciale 111, in contrada San Silvestro intorno alle 2: per cause che sono ancora in corso di accertamento, la giovane ha perso il controllo della sua vettura, una Fiat Panda, impattando dapprima contro il guardrail e poi finendo in una scarpata ai lati della strada; nell'impatto, Angelica Izzo è stata sbalzata all'esterno dell'abitacolo.

Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 20enne: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, al momento ancora poco chiara. È probabile che, come da prassi in queste circostanze, sulla salma di Angelica Izzo verrà eseguita l'autopsia.

Notte di sangue, quella trascorsa, sulle strade della Campania. Nei pressi dello svincolo autostradale di Caserta Sud, questa notte, si è verificato un altro incidente stradale mortale, nel quale ha perso la vita una ragazza di 21 anni.