Tamponamento a catena in autostrada a Caserta: morta una ragazza di 21 anni, grave il fidanzato L’incidente mortale si è verificato questa notte sull’Autostrada A1, nei pressi dello svincolo di Caserta Sud: tre le automobili coinvolte. Oltre al fidanzato della 21enne deceduta, sono rimasti feriti anche altri due uomini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Immagine di repertorio

Tragedia nella notte appena trascorsa sull'Autostrada A1 Napoli-Milano: all'altezza dello svincolo di Caserta Sud, una ragazza di 21 anni – della quale non sono ancora note le generalità – è morta in un incidente, un tamponamento a catena che ha coinvolto, da quanto si apprende, tre vetture; il fidanzato della vittima, coetaneo, è invece rimasto gravemente ferito, così come sono rimasti feriti altri due uomini.

Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, le tre vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento; uno dei veicoli ha preso fuoco dopo l'impatto, mentre la 21enne è stata sbalzata all'esterno dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna; il fidanzato, invece, è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per le gravi ferite riportate nell'incidente. Anche altri due uomini sono rimasti feriti nell'impatto, ma sono stati medicati sul posto: le loro condizioni non destano preoccupazione.

Disposta l'autopsia sulla salma della 21enne

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara. Come da prassi in circostanze del genere, la salma della 21enne è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove sarà sottoposta ad autopsia.