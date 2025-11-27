Filobus si sgancia dai cavi e resta bloccato al centro di Napoli, traffico paralizzato e bus deviati

Filobus bloccato a piazza Carità / Fanpage.it

Filobus si sgancia dai cavi dell'alimentazione elettrica e resta bloccato all'incrocio di piazza Carità, al centro storico di Napoli. Bloccata la circolazione in mezza città. Il traffico, infatti, in pochi minuti è impazzito. Migliaia di auto in coda da via Salvator Rosa e piazza Museo Archeologico fino a via Toledo, impossibilitate a superare il filobus che ha occupato di traverso tutta la carreggiata, anche a causa delle auto parcheggiate sul lato destro di via Toledo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, inviati dalla centrale operativa. Ma la situazione è critica dal punto di vista della viabilità. Limitate le linee bus 182, 184, 178, 139, che svoltano in via Conte di Ruvo. Le linee 201 e 204 svoltano in via Broggia.

In pratica, mentre il filobus era in marcia, per motivi ancora in corso di accertamento, si sarebbe staccato il pantografo che collega il tetto ai cavi della rete aerea dell'alimentazione elettrica. Il filobus dovrebbe essere in grado di poter marciare anche senza collegamento, in breve autonomia, ma in questo caso, per motivi ancora da chiarire, non è stato così. Il filobus si è fermato del tutto ed è rimasto intrappolato all'incrocio dove era presente anche un cantiere stradale. Da qui, la difficoltà delle auto che erano in coda dietro a superare il mezzo pubblico impantanatosi.

La Polizia Locale ha fatto rimuovere le auto in sosta per creare un varco

Grazie all'intervento della polizia locale, dopo circa mezz'ora di attesa, si è riusciti a creare un varco per il passaggio dei veicoli in sicurezza. I caschi bianchi hanno fatto rimuovere le auto in sosta sul marciapiedi destro di via Toledo, consentendo così alle vetture che erano in coda di poter oltrepassare il filobus fermo. Mentre anche la recinzione del cantiere, sul lato sinistro, è stata leggermente arretrata, per consentire un miglior margine di manovra anche sul lato opposto. A causa del filobus fermo, però, la circolazione è molto rallentata. Si consigliano percorsi alternativi, nell'attesa che i tecnici Anm arrivino per la rimozione in sicurezza del filobus.