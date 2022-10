Figuraccia Napoli Cup di tennis: 2 giorni senza gare, da domani si torna alla Rotonda Diaz Inizierà domani la Napoli Cup di tennis, dopo i due giorni senza gare alla Rotonda Diaz. Gli organizzatori: “Noi abbiamo la coscienza pulita”. I lavori per i nuovi campi eseguiti nella notte.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto / Tennis Napoli Cup

La Napoli Cup di tennis si giocherà "regolarmente" all'Arena della Rotonda Diaz. Le virgolette sono d'obbligo, dopo che per ben due giorni le gare sono dovute "emigrare" a Monterusciello, vicino Pozzuoli, da domani si dovrebbe tornare salvo sorprese e appena in tempo per il tabellone principale del torneo all'Arena del Tennis costruita alla Rotonda Diaz, sul Lungomare di Napoli. "Il torneo comincerà regolarmente", hanno assicurato Riccardo Villari (presidente del Tennis Club Napoli) e Cosimo Napolitano, organizzatore del torneo, durante una conferenza stampa. Ma la figuraccia dei turni preliminari spostati, con i tennisti che si erano rifiutati di giocare su un campo impraticabile, aveva fatto rapidamente il giro di tutta Italia.

"Abbiamo dato dimostrazione di tempismo", ha spiegato Napolitano, provando a gettare acqua sul fuoco. Ma gli spettatori sono infuriati: lunghe ore in fila, biglietto in mano, per poi scoprire che di quelle gare non se ne sarebbe fatto nulla, fino ad "emigrare" nelle strutture del Tennis Club di Pozzuoli. "Non c'entrano né la base in legno né l'umidità di risalita", ha spiegato ancora Napolitano: la colpa sarebbe della resina utilizzata, che sarebbe stata contrariamente alle aspettative "permeabile, con reazioni non convenzionali". Ora però, oltre a far partire questo torneo nato anche grazie al "buco" lasciato in calendario dai tornei cinesi, bisognerà valutare colpe e responsabilità, perché il danno di immagine può essere stato importante. "Noi abbiamo la coscienza pulita", spiega Villari. Oggi sarà anche sorteggiato il tabellone principale del torneo che da domani inizierà sul serio. "Puntiamo anche ad avere un secondo campo nei prossimi giorni, per portare il programma su due campi da giovedì", spiega ancora Napolitano. La speranza è che i lavori eseguiti di fatto con urgenza nella scorsa notte all'Arena del Tennis della Rotonda Diaz non riservino altri scherzi. Ma gli organizzatori assicurano: "Il torneo comincerà regolarmente".