Pasqua 2026, Regione Campania vieta capretti in vetrine non refrigerate e rafforza controlli Asl

No all'esposizione incontrollata di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie: lo ha fatto sapere la Direzione Generale Sanità di Palazzo Santa Lucia, su richiesta dell'assessora regionale alla Tutela degli Animali, Fiorella Zabatta, alle rispettive Aziende Sanitarie Locali, in vista delle imminenti festività pasquali. Di conseguenza, saranno anche intensificati i controlli su tutto il territorio regionale.

Una disposizione fortemente voluta perché "richiama il rispetto rigoroso della vigente normativa europea e nazionale in materia di igiene, sicurezza alimentare e tutela del consumatore che vieta l’esposizione delle teste non destinate al consumo e vincola l’eventuale esposizione di carni ovicaprine e suine destinate invece al consumo umano alla sussistenza di determinate condizioni e al rispetto di stringenti condizioni igienico-sanitarie, tra cui temperatura controllata, protezione da contaminazioni e tracciabilità del prodotto", ha spiegato in una nota Zabatta.

L'assessora ha anche ricordato alle Asl di "intensificare le verifiche presso gli esercizi di vendita; accertare il rispetto delle condizioni di conservazione ed esposizione; adottare, in caso di violazioni, i provvedimenti e le sanzioni previsti dalla normativa vigente", in quanto "la disposizione risponde non solo a esigenze sanitarie, ma anche a una sensibilità sempre più diffusa tra i cittadini, che chiedono rispetto per gli animali e per i valori delle festività pasquali".