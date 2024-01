Fidanzati aggrediti con martello e mazza da baseball in un bar, lui ridotto in fin di vita: tre arresti I tre responsabili della violenta aggressione sono stati arrestati ieri, ma i fatti sono accaduti il 16 settembre del 2023 ad Albanella, nella provincia di Salerno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tre uomini arrestati tra Capaccio Paestum e Albanella, nella provincia di Salerno, per tentato omicidio: i tre sono stati sottoposti agli arresti domiciliari nella giornata di ieri, 17 gennaio, dai carabinieri, che hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica.

I fatti contestati ai tre indagati si sono svolti a Matinella, frazione del Comune di Albanella, lo scorso 16 settembre 2023. In quella data, in tarda serata, i tre arrestati si sono recati in un bar della cittadina del Salernitano e, per futili motivi, improvvisamente, hanno aggredito una coppia, un uomo e una donna, che si trovavano nell'esercizio commerciale. I due sono stati violentemente colpiti con un martello e una mazza da baseball, colpi così forti da cagionare all'uomo gravissime lesioni che lo hanno ridotto in fin di vita (per fortuna, poi, le sue condizioni sono migliorate, ndr).

La violenta aggressione dello scorso 16 settembre suscitò l'indignazione della comunità di Albanella, tanto che il sindaco Renato Josca scrisse al prefetto, al questore e al comandante dei carabinieri di Salerno:

L’Amministrazione Comunale di Albanella si dichiara disponibile a partecipare ad ogni iniziativa e a concorrere anche concretamente ad individuare e perseguire ogni azione utile ad aumentare la sicurezza sul territorio. In questa ottica è pronta a verificare con la questura di Salerno le condizioni per la più incisiva ed efficace applicazione delle misure necessarie all’allontanamento definitivo di persone pericolose e violente dal nostro territorio nel rispetto della vigente normativa. È il momento di agire!