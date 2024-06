video suggerito

Fiaccolata a Napoli per ricordare Sara Romano, investita e uccisa a 21 anni: corteo da piazza Bovio Fiaccolata il 27 giugno in piazza Bovio alle 19,30 per ricordare Sara Romano, vittima di un incidente stradale il 5 maggio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Fiaccolata in memoria di Sara Romano, la ragazza di 21 anni investita e uccisa da un'auto domenica 5 maggio 2024, a Coroglio, mentre stava cercando di sedersi al posto di guida della sua vettura, per sostituire un'amica che non se la sentiva di guidare. A quasi due mesi di distanza da quel violento incidente che le ha strappato la vita, il 27 giugno prossimo, amici e familiari scenderanno in piazza per ricordare la giovane, originaria del centro storico. Appuntamento alle ore 19,30 in piazza Bovio – anche conosciuta come piazza Borsa – con partenza alle ore 20,00. Il corteo percorrerà Corso Umberto, piazza Nicola Amore, via Duomo, via Marina sul marciapiedi lato Loreto Mare, fino a piazza Mercato, zona della quale la ragazza era originaria. Qui la manifestazione dovrebbe arrivare attorno alle ore 21.

Il dolore della comunità per la morte della 21enne

La scomparsa di Sara ha scosso tutta la città di Napoli. La comunità si è stretta in lutto attorno al dolore della famiglia della ragazza, straziata per la terribile e prematura perdita. Centinaia di persone hanno preso parte l'11 maggio scorso alle esequie, celebrate presso la Chiesa del Carmine di Napoli. L'incidente stradale è avvenuto in via Pasquale Leonardi Cattolica la notte di domenica 5 maggio.

Nelle scorse settimane amici, familiari e anche semplici cittadini si sono recati sul posto per lasciare fiori, lettere e ricordi per la ragazza, la cui vita è stata spezzata in maniera così tragica. Sara, era originaria del quartiere Mercato, al centro storico di Napoli. Nelle stesse ore e poco distante, un'altra ragazza, Rita Granata, di 27 anni, è stata investita e uccisa a Fuorigrotta, in via Leopardi. Era appena scesa da un taxi e stava attraversando per entrare nel portone di casa. La giovane è morta dopo 3 giorni di ricovero.