Festa scudetto a Napoli il 4 giugno, il secondo tempo della partita trasmesso sui maxischermi Il secondo tempo di Napoli-Sampdoria, ultima partita di campionato che darà poi il via alla festa ufficiale per il terzo scudetto, sarà trasmesso sui maxischermi allestiti in diverse piazze della città e della provincia.

A cura di Valerio Papadia

Non solo la cerimonia di premiazione: la festa ufficiale per il terzo scudetto del Napoli partirà ancora prima. Il secondo tempo della partita Napoli-Sampdoria, ultima di campionato, sarà trasmesso sui maxischermi installati nelle piazze della città e della provincia. Il sindaco Gaetano Manfredi, per coinvolgere quanti più tifosi possibili nella festa – anche i tanti che non potranno essere presenti allo stadio Maradona – ha chiesto che venisse trasmessa anche la partita, ottenendo il via libera però solo per il secondo tempo, come concesso dalla Lega Serie A e da Dazn. I maxischermi si accenderanno dunque alle 19.15.

Dove sono i maxischermi a Napoli: ecco le piazze

Sono quattro le piazze di Napoli in cui saranno installati i maxischermi grazie ai quali i tifosi potranno assistere al secondo tempo della partita contro la Sampdoria, alla premiazione per lo scudetto e poi alla festa. Ecco quali sono le piazze interessate: piazza Plebiscito, divisa in due metà, con due schermi; piazza Mercato e piazza Giovanni Paolo II. Manfredi ha inoltre autorizzato l'installazione di un maxischermo nello Spazio Comunale piazza Forcella.

I maxischermi nella provincia di Napoli

Inoltre, i maxischermi saranno installati anche in 17 Comuni della provincia di Napoli. Ecco quali: Quarto, Pozzuoli, Portici, Meta di Sorrento, Marigliano, Giugliano, Cardito, Calvizzano, Bacoli, Casalnuovo, Frattamaggiore, Nola, San Giorgio a Cremano, Qualiano, Castello di Cisterna, Palma Campania e Castellammare di Stabia.