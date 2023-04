Festa scudetto a Napoli, dove vederla in TV e in streaming Dirette streaming e televisive per l’esultanza in città dopo la partita: ci sono decine di emittenti televisive italiane e straniere a Napoli.

A cura di Redazione Napoli

La festa scudetto del Napoli sarà ovviamente doppia: quella della matematica certezza e quella a fine campionato del 4 giugno. Per la prima, che arriverà a seconda dei risultati degli azzurri e delle altre squadre di zona Champions ci saranno dirette di moltissime emittenti nazionali e internazionali. Le partite del Napoli sono trasmesse da Dazn, la festa in città sarà affidata ad inviati da tutto il mondo.

Dalla Svezia al Giappone, dalla Corea del Nord all'Argentina, dalla Germania al Regno Unito: i principali network sono in città per documentare allegria e festeggiamenti come nel 1987 e nel 1990, da piazza Plebiscito ai Quartieri Spagnoli, dal Bronx di San Giovanni a Teduccio a Posillipo. Le testate della Rai, Rainews e le tre reti, così come SkyNews24 e Skysport da giorni hanno servizi nei telegiornali sulla città che si prepara.

Canale 21, una delle principali emittenti della Campania, ha previsto collegamenti e speciali:

Nel nuovissimo studio hi-tech di "Napoli Campione" si alterneranno tutti i protagonisti

dei programmi sportivi dell'emittente: Campania Sport, SuperSport, La partita del Napoli.

In scena i grandi campioni del Napoli all time, ospiti dello spettacolo e della società civile,

gruppi di tifosi.

In programma a cura della redazione del VG21 e del VG21 Sport collegamenti diretti con il

Diego Armando Maradona, gli inviati nei punti caldi della città ed il mondo intero dove

batte forte il cuore azzurro.

Questo sarà il primo scudetto del Calcio Napoli ai tempi dei social network: tantissimi account di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo sportivo e di cronaca sono pronti a documentare gli eventi cittadini, soprattutto su Instagram e TikTok. Tuttavia c'è una incognita: causa enorme afflusso in strada potrebbe essere difficile avere linea per la diretta streaming, un allarme che è stato considerato giorni fa anche in vista del coordinamento dei mezzi di sicurezza.