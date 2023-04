Per la festa scudetto del Napoli rischio cellulari senza linea: allarme per ambulanze e ospedali Vertice in Regione Campania per il piano sicurezza. Uno dei problemi riguarda la raggiungibilità dei soccorsi via rete telefonica.

C'è un rischio, uno dei tanti, per la festa scudetto di Napoli: è quello che le linee telefoniche cellulari vadano in crash. Ovvero che la rete si saturi e diventi quindi impossibile effettuare chiamate usando la rete 4G/5G e il traffico dati. Questo non comporta solo disagi per chi vuole scattare foto o fare video per Instagram e TikTok ma anche un problema serio per i soccorsi e le urgenze durante una festa che, si stima, richiamerà fino a mezzo milione di persone (e parliamo di quella spontanea, non di quella del 4 giugno). Oggi in Regione Campania il presidente Vincenzo De Luca ha fatto il punto coi vertici di trasporti, sanità e protezione civile.

Allertati tutti i centri di immediato soccorso, dai Pronto Soccorso di Napoli e provincia al centro Grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli, il Centro traumatologico ortopedico e anche l'elisoccorso. Ci saranno – spiega Ciro Verdoliva, capo dell'Asl Napoli 1 Centro, ‘health point' ben visibili, con tende della Protezione civile: all'interno ci saranno medici, operatori socio sanitari, guardie armate e infermieri». Le ambulanze, spiega Giuseppe Galano, capo del 118 saranno 40. Per la questione del possibile crash della telefonia predisposta una rete radio alternativa ed esclusiva, dedicata solo ai soccorsi.

«Ci saranno soccorritori in ambulanza, in moto, useremo le ‘golf car' e anche appiedati con zainetti – continua Verdoliva -. Non solo al centro ma anche in periferia, Scampia e Ponticelli. Ovviamente la festa spontanea ci preoccupa più di quella organizzata del 4 giugno. Se la partita sarà posticipata il servizio costerà 300mila euro, in caso contrario circa mezzo milione».

Proprio sulla questione delle spese Vincenzo De Luca spiega quanto sia necessario capire date, necessità e soprattutto chi fa cosa, onde effettuare gare d'appalto per forniture di beni e servizi. Fra le tante, ad esempio, l'eventuale diretta televisiva della festa del 4 giugno, che ha un costo: l'affidamento del servizio necessita di una gara d'appalto.