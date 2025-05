Festa scudetto, a Napoli tir scoperto dei tifosi gira in città: sopra anche il Vesuvio A Napoli camion scoperto con tifosi per le strade della città. Sopra il Vesuvio, bandiere e palloncini azzurri e altoparlanti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

96 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Serie A 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Napoli un tir con rimorchio scoperto, pieno di tifosi con le bandiere azzurre, altoparlanti con cori del Napoli e palloncini colorati, oggi pomeriggio, ha iniziato a girare per le strade della città. Sopra sono state montate anche rappresentazioni dello scudetto tricolore, del Vesuvio e del campo di calcio dello Stadio Diego Armando Maradona.

Tir dei tifosi in giro per le strade di Napoli

Si tratta, ovviamente, di una delle tante manifestazioni spontanee dei tifosi per la vittoria del quarto scudetto del Club partenopeo, guidato da Aurelio De Laurentiis e da mister Antonio Conte. Dopo la vittoria con il Cagliari, arrivata nella partita del 23 maggio, nel capoluogo partenopeo ci sono state tante manifestazioni di esultanza. I tifosi napoletani hanno addobbato auto e scooter, colorandoli di azzurro con il tricolore.

Finora, però, non si era ancora visto un intero camion con rimorchio utilizzato come carosello per i tifosi azzurri. Il tir addobbato rientra tra i festeggiamenti non autorizzati. Il grosso mezzo pesante ha iniziato a circolare sulle strade cittadine nella zona orientale, sfilando anche sotto il carcere di Poggioreale, attorno alle ore 19,00 di oggi, domenica 25 maggio 2025, e proseguendo poi il suo percorso tra le strade trafficate del centro storico della città.

Si terranno domani, invece, i festeggiamenti autorizzati con i bus scoperti, organizzati dal Calcio Napoli e dal Comune di Napoli, ai quali sono attesi circa 200mila spettatori. Lo show prevede la sfilata celebrativa dei bus scoperti con la squadra del Napoli a bordo, che viaggeranno dal Molo Luise a piazza Vittoria percorrendo via Caracciolo.